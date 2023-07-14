ANKA

Genel seçimlerde istediğini elde edemeyen muhalefet, yerel yönetimlerde de vatandaşlardan tepki çekiyor.

Vatandaşlara sık sık heykel hizmeti sunan CHP'li belediyeler, hız kesmeden açılışlarına devam ediyor.

Öyle ki heykel açılışlarında da adeta birbirleriyle yarışır hale geldiler.

Son heykelin adresi ise bir kez daha İzmir oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'in Çaylı Mahallesi'ne Atatürk heykeli kazandırdı.

2,7 metre yüksekliğindeki Atatürk heykelinin açılışı, Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapıldı.

Başkan Soyer, açılışta şunları kaydetti:

Atatürk'ü unutturmaya çalışanlar, silmeye çalışanlar var oldukça biz daha çok yapacağız, hatırlayacağız, hatırlatacağız. Mustafa Kemal Atatürk, insanlık tarihinin en büyük liderlerinden biri. 1. Dünya Savaşı, bütün dünya yanmış yıkılmış, arkasından hasta adam Osmanlı paramparça olmuş, 3,5 yıl işgal altında kalmış bu topraklarda bir lider, 'Yurtta barış, dünyada barış' diyerek bu coğrafyada sefaletin, yoksulluğun, cehaletin zirve yaptığı zamanda modern, çağdaş bir ülke kuruyor. Ne zaman enseyi karartırsanız Atatürk'ün birkaç cümlesini okuyun. Ne kadar karamsarlığınız, üzüntünüz varsa hepsini bir kenara bırakacaksınız.



Umudu göreceksiniz, o zor koşulları altında bu milleti ayağa kaldırmayı başarmış ve muasır medeniyetler seviyesine, o cehaletten yokluktan çıkarmayı başarmış bir lider. Ne yazık ki bugün onu yok saymaya, unutturmaya çalışanlar var. Asla izin vermeyeceğiz. Muhtarım Atatürk heykeli talebiyle geldiğinde iftihar ettim. Atatürk'ün belediye başkanları, muhtarlar, evlatları, torunlar var. Kimse bu memleketi geriye döndüremez. Kimse bu tarihi geriye çeviremez. Biz, çok daha güzel bir memleketi hep beraber kurmaya devam edeceğiz Atatürk'ün izinde.