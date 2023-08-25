CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadığını AK Partili Menemen Belediyesi yaptı Yaklaşık iki buçuk sene önce CHP'den AK Parti'ye geçen Menemen Belediyesi, 250 milyon lira maliyetle 100 hizmet aracını vatandaşların hizmetine sundu.

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ensonhaber.com

Menemen Belediyesi, 100 yeni araç alarak Cumhuriyet Meydanı'nda hizmete alım töreni yaptı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İki buçuk sene önce görevi devralan Aydın Pehlivan başkanımız borç batağındaki ve belirsizlikler içerisindeki çalışamaz hale gelmiş Menemen Belediyesi'ni bugün öz kaynaklarıyla 250 milyonluk 100 araç alabilecek seviyeye getirmiştir. Aslında bu durum AK Parti belediyeciliğinin de bir özetidir. AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu merak edenlerin Menemen'e bakması yeterlidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak millete hizmeti aşk olarak gördüklerini kaydeden Hamza Dağ, yerel kalkınma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini, İzmir'e de Menemen'e de daha çok hizmet etmek istediklerini söyledi.

Millet için çalışanların her engeli aşabileceğini ifade eden Dağ, "Birçok belediye başkanı geldi geçti. İzmir'de de geldi geçti. 'Ben 5 senemi burada sürdüreyim, bir eser ortaya koyamasam da bahane üretirim, mazeret bulurum' anlayışıyla hareket ettiğiniz zaman ortaya eser çıkmaz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz" dedi.

AK Parti'nin muhalefetten farkının 'millete hizmet etme heyecanı' olduğunu belirten Hamza Dağ, "Mesele söylemek değil, hayata geçirmek. Önümüzde somut gerçekler var. Biz abartmıyoruz, olmayan şeyi söylemiyoruz. Menemen'de siz yaşadınız, yaşıyorsunuz. Öncesinde uzun yıllar başka belediye başkanları da oldu. O dönemdeki çalışmalara bakın, şu dönemdeki çalışmalara bakın ve hakkı teslim edin" diye konuştu.

"Biz bu şehirlerin evladıyız"

Vatandaşa daha iyi hizmet etmek istediklerini dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

2023 seçimlerinde rakibimiz çok değişti. 7'li, 8'li, 15'li, 20'li masa rakibimiz olarak girdiler seçime ve kaybettiler. 5 sene daha iktidardayız. Biz İzmir'e de Menemen'e de daha çok hizmet etmek istiyoruz. Derdimiz bu, başka bir derdimiz yok. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde daha çok şehrine, iline ilçesine faydalı olmak isteyenlerin netice alacağı bir seçim olacağını düşünüyorum. Bunun için hepimiz sahada koşturacağız. Biz bu şehirlerin evladıyız. Menemen'i de İzmir'i de adım adım, karış karış biliriz.

Hamza Dağ, yerel kalkınma hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

100 araç hizmete alındı

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise kaynakları doğru kullanarak vatandaşa hizmet götürdüklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket ettiklerini ve 100 hizmet aracını ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Aydın Pehlivan, yeni hizmete alınan araçların maliyetinin 250 milyon lira olduğunu, ihtiyaç doğrultusunda araç alımına devam edeceklerini belirtti.