CHP'li İzmit Belediyesi dikeceği heykeli halk oylamasına sundu

İzmit Belediyesi, Sanat Sokağı’nda çalınan Atatürk heykelinin yerine yapılacak olan yeni Atatürk heykelini halk oylamasına sunuyor.

CHP'li belediyelerin heykel sevdası bir türlü bitmek bilmiyor...

Son olarak Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, CHP'nin heykel siyasetinde başlatmış olduğu yarışa dahil oldu.

CHP'NİN HEYKEL YARIŞINA BİR BELEDİYE DAHA KATILDI...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde çalınan ve yenisi yapılacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelini halk oylamasına sundu.

Sanat Sokağı’nda yapılması planlanan Atatürk Heykeli için 4 ayrı seçenek belirleyen İzmit Belediyesi, vatandaşların oy kullanacağı standı Sanat Sokağı’nda kurdu.

HANGİ HEYKEL EN ÇOK OYU ALIRSA, O KONULACAK

Saat 09.30’da başlayan halk oylaması ile 4 Atatürk heykeli görselinden en çok oyu alan Sanat Sokağı’nda İzmitlilerle buluşacak.

Halk oylaması perşembe günü saat 17.30’da sona erecek.