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    CHP'li İzmit Belediyesi'nden Atatürk'e benzemeyen heykel

    CHP'li İzmit Belediyesi'nden Atatürk'e benzemeyen heykel

    İzmit Belediyesi, yapılan halk oylamasının ardından yeni bir Atatürk heykeli yaptırdı. Ancak yapılan heykel, Atatürk'e benzemedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 16:57
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    İzmit'in gündeminde Atatürk heykeli var.

    CHP'li İzmit Belediyesi, Sanat Sokağı'ndaki Atatürk büstünün çalınması üzerine yeni bir heykel yapımı için harekete geçti.

    Yeni heykelin nasıl yapılacağına dair 4 farklı seçenek hazırlayan CHP'li belediye, halk oylamasına gitti.

    YENİDEN YAPTILAR YİNE OLMADI

    Heykel referandumundan çıkan sonuç doğrultusunda heykeltıraşlar harekete geçti ve yeni bir heykel Sanat Sokağı'na konuldu.

    Ancak heykel Atatürk'e benzemiyordu.

    Gelen eleştirilerin ardından heykel kaldırıldı ve yeniden işlemden geçirildi.

    İkinci kez yerine konulan heykel de Atatürk'e benzemediği için eleştirilerin hedefi haline geldi.

    CHP li İzmit Belediyesi nden Atatürk e benzemeyen heykel #1

    CHP li İzmit Belediyesi nden Atatürk e benzemeyen heykel #2

    CHP li İzmit Belediyesi nden Atatürk e benzemeyen heykel #3

    FOTOĞRAFLAR: Kocaeli gazetesine aittir

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