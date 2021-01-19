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CHP'li İzmit Belediyesi'nden Atatürk'e benzemeyen heykel

CHP'li İzmit Belediyesi'nden Atatürk'e benzemeyen heykel

İzmit Belediyesi, yapılan halk oylamasının ardından yeni bir Atatürk heykeli yaptırdı. Ancak yapılan heykel, Atatürk'e benzemedi.