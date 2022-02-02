Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin benzetmeler yapan Sedef Kabaş, CHP’li kadın milletvekilleri tarafından cezaevinde ziyaret edildi.

CHP'li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP'li kadın milletvekilleri Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Gamze Taşcıer, Neslihan Hancıoğlu ve Müzeyyen Şevkin, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş'ın kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne geldi.

Karaca ve beraberindeki kadın milletvekilleri, burada Sedef Kabaş ile görüşme gerçekleştirdi.

“TÜM KADINLARI TEMSİLEN ZİYARET ETTİK”

Görüşme sonrasında konuşan Karaca, Kabaş'ı partililer ve tüm kadınları temsilen ziyaret ettiklerini belirtti. Kabaş'ın tutuklu yargılanmaması gerektiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SELAMI İLETİLDİ

Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tüm partililer ve kendilerine ulaşan kadınların selamlarını, Kabaş'a ilettiklerini kaydetti.

Sedef Kabaş'ın, kendilerine cezaevinde bir sorun yaşamadığını ve burada kadın dayanışmasını gördüğünü söylediğini aktaran Karaca, Kabaş'ın, oğlunun 30 Ocak'taki doğum gününü de kutladığını dile getirdi.

CHP’li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret etti VİDEO

