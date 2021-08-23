CHP’li Kani Beko’dan Meclis’te Kur'an tepkisi

Meclis'in kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim bulunmasına ve burada okunmasına karşı çıkan CHP'li vekil Kani Beko, açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girşiminde TBMM binasını hedef alması sonrası, binanın bazı yerlerinde mimari açıdan değişikliğe gidildi.

Bu değişikliklerden biri de Meclis'in kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim okuma yeri, dini sohbetler ve Diyanet İşleri'nin kitaplarının sergileneceği alanların bulunması oldu.

Meclis'te Kur'an-ı Kerim okunmasına ise CHP'den çok sert tepki geldi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Meclis'in Kur'an-ı Kerim okunma ve dini sohbetler yapılma yeri olmadığını belirterek, atılan bu adımdan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili gazeteci Cengiz Aledemir'e açıklamalarda bulunan CHP'li Beko, şu ifadeleri kullandı;

"BUNUN YERİ MECLİS DEĞİL"

"Dini işlerle ilgili mekanların yeri Meclis değildir. Eğer insanlar dini ihtiyaçlarını gidermek istiyorlarsa Meclis'e çok yakın bir mesafede olan, Kocatepe Camii'nin altında yer alan Kur'an okuma ve dinlenme salonlarının bulunduğu Diyanet İşleri'ne bağlı büyük bir mekana dikkat çekmek isterim. Dini inançları yapmanın yeri ayrıdır siyasetin ayrı. Böyle davranışlar İslami inançlara zarar vermektedir."