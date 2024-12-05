CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Güzel, AK Parti'ye geçti

İHA

CHP'den AK Parti'ye transfer...

Gaziantep'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, CHP'den istifa etti.

CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyelerde destek görmediğini savunan Güzel, "Siyasi hayatıma Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" dedi.

"CHP GENEL MERKEZİ VE CHP'Lİ BELEDİYELERDEN DESTEK GÖREMEDİK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güzel, "31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik" dedi.

"ERDOĞAN'IN EMRİNDEYİM"

AK Parti'ye katılacağını duyuran Güzel, "Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

"KİŞİSEL TERCİH DEĞİL, İLÇENİN MENFAATLERİ"

İlçenin menfaatleri için bu kararı aldığını ileri süren Güzel, "Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

İKİNCİ OLAN MHP ADAYINA YAKLAŞIK 6 PUAN FARK ATMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olan Mustafa Güzel, yüzde 50.05 oranında oy almıştı.

İlçede ikinci olan isim, yüzde 44.38 ile MHP'nin adayı Bülent Tiryaki olmuştu.

İyi Partili Mehmet Polat ise yüzde 2.3 oranında kalarak sandıktan üçüncü çıkmıştı.