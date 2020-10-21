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    CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nden Bekir Coşkun heykeli

    CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nden Bekir Coşkun heykeli

    İzmir Karşıyaka'da bulunan Bekir Coşkun Parkı'na Karşıyaka Belediyesi, parkın içine Bekir Coşkun'un heykelini yapacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 10:04
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 10:04
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    Uzun süredir kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun, geçtiğimiz pazar akşamı solunum durması nedeniyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Dün de Ankara Bilkent Doğramacızade Sami Ali Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınan Bekir Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

    İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLSİN ÇAĞRISI

    Bekir Coşkun'un ölümünden sonra birçok gazeteci, CHP'li belediyelere Bekir Coşkun'un adının ölümsüzleştirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

    Yapılan bu çağrıya, CHP'li Çankaya Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi'nden yanıt geldi.

    ÇANKAYA'YA PARK KARŞIYAKA'YA HEYKEL

    Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen, CHP milletvekili Barış Yarkadaş'a gönderdiği mesajda, Bekir Coşkun'un adını Çankaya'da bir parka vereceklerini belirtti.

    Gazeteci İsmail Saymaz da Bekir Coşkun adıyla Karşıyaka'da bir park olduğunu belirtip, heykelinin de parka yaptırılacağını açıkladı.

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