CHP'li Kartal Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e hapis istemi

Haber Merkezi

Kartal Belediyesi, hukuka aykırı ihalelerle gündemde...

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince rapor hazırlanarak belediye tasarrufundaki 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kurumu'nun hükümlerine aykırı olarak kiraya verildiği gerekçesiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

DÜŞÜK FİYATTAN KİRALAMA YAPMIŞLAR

Bu kapsamda inceleme konusu 44 ihalenin 33'ünde muhammen bedel üzerinden gerçekleşen artırım oranının yüzde 5'in altında kaldığı, bu durumda ihalelerin rekabetten uzak ve tek katılımla gerçekleştirildiği belirlendi.

Sayıştay Denetim Raporunda da kiralama bedellerinin emsallerine göre düşük kaldığı hususuna yer verildiği açıklandı.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Milli Emlak Denetmenleri tarafından tanzim edilen bilirkişi raporlarında da 5 adet yerin kira bedellerinin ihale tarihi itibariyle emsal kira değerlerinin altında olduğu, 6 adet yerin ihale tarihi itibariyle emsal kira değerlerinin belirlenmediği, emsal kira bedeli saptanamayan bazı yerlere ait ihale bedellerinin emsal kira bedelinin altında kalabileceği ve diğer ihalelerde ise herhangi bir fiyat farkına rastlanmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

44 TAŞINMAZA TEK KATILIMLI İHALELER

Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması ilkelerine de aykırı hareket edildiği, 44 adet ihalenin tamamında pazarlık usulü kullanılmasıyla ihalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANINDAN "USULSÜZ İHALE" İMZASI

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in birçok ihale onay belgesini "ita amiri" sıfatıyla uygun bularak onayladığı ve böylece hukuka aykırı olarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Bayram Ali Baştan ve Emlak ve İstimlak Müdürü Sayit Karagöz beraberindeki 20 şüphelinin de usulsüz şekilde ihale komisyonu kararlarına karşı bir oy kullanmaksızın olumlu oy kullandıkları ve bu şekilde rekabetten uzak bir şekilde kiraya verilmesine imkan sağladıkları açıklandı.

21 ŞÜPHELİYE 3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yüksel’in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Dosyada iki şüpheli için ise görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.