İstanbul'da CHP'li Kartal Belediyesi işçileri, tıkanan toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili belediye binası önünde eylem yaptı. İşçiler, 1900 liraya çalıştırıldıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret miktarının en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini söylemiş ve belediye başkanlarına talimat vermişti.

Son olarak Kartal Belediyesi işçilerinin yaptığı eylem, CHP'li belediyelerin CHP'nin bu böbürlenmesinin altının boş olduğunu ortaya çıkardı.

Belediye personeli, 1900 liraya çalıştırıldığını söyleyerek CHP'nin asgari ücret balonunu patlattı.

KARTAL BELEDİYESİ İŞÇİLERİNİN EYLEMİNE, DİĞER CHP'Lİ BELEDİYELERİN İŞÇİLERİNDEN DESTEK

Kartal Belediyesi önünde toplanan işçiler, tıkanan toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili eylem yaptı. Eyleme Maltepe ve Kadıköy Belediyesi işçileri de katıldı.

Eylemde söz alan Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, tıkanan TİS sürecini ve 3 yıldır 4+4 sefalet zammına mahkum olan işçilerin "Artık kaybedecek bir şeylerinin kalmadığını" söyledi.

"ARTIK KAYBEDECEK BİR ŞEY KALMADI"

Arıkan konuşmasının devamında 7 aydır süren TİS sürecinde belediyenin hiçbir teklifte bulunmayan belediyeye tepki gösterdi.

İdari ve teknik olan sadece 20 maddenin kabul edildiğini aktaran Arıkan parasal hiçbir maddenin kabul edilmediğini söyledi.

CHP'li Kartal Belediyesi işçilerinden 'toplu iş sözleşmesi' eylemi- İZLE

CHP'Lİ KARTAL BELEDİYESİ'NDE İŞÇİLER İSYAN EDİYOR

İnsanca yaşanacak bir ücret istediklerini belirten Kartal Belediyesi işçileri de, "İktidarı eleştiren CHP belediyesi bina iç temizlik personelini 1900 lirayla çalıştırıyor" dedi.

İşçiler, "Bizler gece gündüz salgın demeden yasaklarda dahi çalıştırdığınız işçileriz. Bizler hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyerek eylemlerini sonlandırdı.

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