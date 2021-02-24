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    CHP'li Kartal Belediyesi'nde de işçilerden grev kararı

    CHP'li Kartal Belediyesi'nde de işçilerden grev kararı

    Maltepe Belediyesi'nde işçilerin greve başlamasından sonra komşu ilçe Kartal'da da işçiler grev kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 08:26
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 08:39
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    CHP'li belediyelerde grev krizi devam ediyor...

    İstanbul'da CHP'li belediyelerdeki işçiler tek tek kazan kaldırdı.

    Dün Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grev kararından sonra, ilçede çöp dağları baş gösterirken, Kartal Belediyesi'nde de aynı manzaralar yakın...

    GREV KARARI KAPIYA ASILDI

    Kartal Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde belediye yönetiminin taleplerini kabul etmemesi üzerine Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube üyesi işçiler grev kararını astı.

    İşçiler “Sözleşme hakkımız söke söke alırız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Sözleşme hakkımız grev silahımız. Kahrolsun işçi düşmanları. Kartal halkı emekçine sahip çık” sloganlarını attı.

    CHP li Kartal Belediyesi nde de işçilerden grev kararı #1

    Kartal'da greve giden işçilerden belediye binası önünde protesto VİDEO

    Maltepe'deki çöp konteynerleri etrafa taştı HABERİ TIKLA

    CHP li Kartal Belediyesi nde de işçilerden grev kararı #2

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