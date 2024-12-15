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Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyeler türlü türlü skandallarla anılıyor...

Konser ücretleri, akraba atamalarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelerdeki skandallara bir yenisi daha eklendi.

Son olay ise CHP'nin Ankara Keçiören Belediyesi'nde kayıtlara geçti.

ÇOCUKLA ALAY ETTİ

Daha önce İyi Parti'de görev yapan ardından CHP'ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kendisine "Babamı zabıta yapar mısınız?" diyen küçük çocukla adeta alay etti.

Özellikle Özarslan'ın küçük çocuğa sorduğu sorular ise pes dedirtti.

"BABAN RÜŞVET YER Mİ?"

"Babamı zabıta yapar mısın?" diyen küçük çocuğa, Özarslan, "Senin baban rüşvet yer mi?" "Senin baban hırsızlık yapar mı?" diye sordu.

KAHKALAR ATTI

Küçük çocuğa çirkin soruları yöneltirken kahkahalar atan Özarslan sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Belediye başkanının bu soruları sosyal medya gündem olmasının ardından büyük tepki çekti.