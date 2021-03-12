CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu tespih çekti

Uşak programının ardından çıktığı Manisa yolculuğu sırasında bir karesi sosyal medyaya düşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elindeki tespih dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak’ta partililerle bir araya geldi. Buradaki programını tamamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra da Manisa’ya doğru yola çıktı.

Yolculukta CHP Manisa Milletvekili Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen de Kılıçdaroğlu’nu yalnız bırakmadı.

Hatta Başevirgen yolculuğa dair bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.

TESPİH ÇEKTİ

Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana oturduğu anları “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Uşak programımızı tamamladık ve Şehzadeler Şehri Manisamıza doğru yola çıktık. Genel Başkanımızı bu akşam ve yarın Ege’nin incisi, üzümün ve tarımın başkenti Manisamızda ağırlayacak, saha çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz.” diyerek paylaşan Başevirgen’in fotoğrafında bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu’nun elindeki tespihi çektiği görüldü.