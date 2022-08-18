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    CHP'li Konak Belediyesi, çöpleri mahalleye doldurdu

    CHP'li Konak Belediyesi, çöpleri mahalleye doldurdu

    İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi'nin ilçede bulunan bir mahalleye çöpleri boşaltması, İzmirlilerin tepkisini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 09:58
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    İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Hilal Mahallesi, adeta çöp depolama alanına dönüştü.

    CHP'li Konak Belediyesi, ilçenin çöplerini mahallede bulunan bir sokağa boşaltıyor.

    CHP'li belediye çöpleri mahalleye boşaltıyor

    İlçenin göbeğindeki mahallede anlam verilemeyen bu durum vatandaşları isyan ettiriyor.

    Sokağa biriktirilen çöplerin yarattığı kötü koku ve pis görüntü nedeniyle CHP'li belediyeye tepki gösteren mahalleli, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'a dert yandı.

    İzmir Konak’ta çöpler mahalleye dolduruldu

    Mahalleli isyan etti

    Konak Belediyesi tarafından soruna ilişkin herhangi bir çözüm üretilmezken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de sessizliğe bürünmüş durumda.

    Öte yandan Konak'ta oluşan çöp dağları nedeniyle İzmir'deki CHP'li belediyelerin yönetiminden şikayet eden bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

    "CHP buradan gitmediği sürece İzmir selamete kavuşmaz"

    İzmirli vatandaş,"45 senedir burada oturuyorum. Bornova’da da oturdum ben İzmir’in bütün yerlerini gezdim. Şu CHP buradan gitmediği müddetçe İzmir selamete çıkmaz." ifadelerini kullandı.

    CHP li Konak Belediyesi, çöpleri mahalleye doldurdu #1

    CHP li Konak Belediyesi, çöpleri mahalleye doldurdu #2

    CHP li Konak Belediyesi, çöpleri mahalleye doldurdu #3

    CHP li Konak Belediyesi, çöpleri mahalleye doldurdu #4


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