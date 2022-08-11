İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi, eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten'in büstünü dikti. Çok sayıda CHP'linin katıldığı açılış için bir de tören düzenlendi.

CHP'li belediyelerde bitmek bilmeyen heykel sevdasına bir yenisi daha eklendi.

İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi, 1973 yılında seçildiği Gültepe Belediye Başkanlığı görevini 2 dönem yürüten Aydın Erten'i mezarı başında andı.

CHP'li Konak Belediyesi anma töreninin ardından Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nda yaptırılan Aydın Erten büstünün açılışını yaptı.

Bir CHP'li belediye daha heykel dikti

Açılışa törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko ve Atila Sertel, eski İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP İzmir İl yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve ilçe yöneticileri, CHP Karabağlar ilçe Başkanı Mehmet Türkbay katıldı.

CHP'li Konak Belediyesi heykel açılışı yaptı

"Verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, heykel sözünü yerine getirdiklerini belirterek, "Verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olduk. Alanın girişine Aydın Erten ismini yazdık ama Aydın Erten’i gelecek kuşaklarla tanıştırmak, Aydın Erten’in kim olduğunu onlara anlatmak, buranın Aydın Erten’le, Aydın Erten dostlarıyla bütünleşmiş bir alan olduğunu da hissettirmek istedik.” dedi.

"Büstün yapılmasından gurur duyuyoruz"

Batur, Konak Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın ve Aydın Erten büstünün kente kazandırılmasından gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.