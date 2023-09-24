CHP'li Kuşadası Belediyesi düzenledi: Cumhuriyetin 100. yılına özel heykel sempozyumu CHP'li Kuşadası Belediyesi, Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenledi. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne ithaf edilen sempozyumda heykeller ‘barış ve özgürlük’ temasıyla yapılıyor.

İHA

CHP'li belediyelerde heykel sevdası sürüyor.

Son olarak CHP'li Kuşadası Belediyesi, yeni bir heykel çalışması için sempozyum başlattı.

12 Eylül'de başlayan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda 11 gün geride kaldı.

CHP'den bir heykel hizmeti daha: Sempozyum düzenlendi

Kuştur mevkiinde bulunan Eski Deve Güreşi Arensı’nda gerçekleşen sempozyum, dünyanın farklı yerlerinden gelen heykeltıraşları ağırladı.

20 Ekim’e kadar sürecek olan sempozyuma İran’dan, Gürcistan’dan, Belarus’tan, Estonya’dan, Rusya’dan, Çin’den heykeltıraşlar katıldı.

Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne ithaf edilen sempozyumda heykeltıraşların teması ise ‘barış ve özgürlük’ oldu.

Bittikten sonra farklı noktalarda sergilenecek

20 Ekim tarihine kadar sürecek olan sempozyum sonunda ortaya çıkan heykeller, Kuşadası’nın farklı noktalarında sergilenecek.

Kuşadası’nın bir açık hava müzesine dönüşmesine önemli katkı sunan sempozyumun ilerleyen günlerinde çocuklar için kil atölyeleri de düzenlenecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)