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- CHP'li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu
CHP'li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu
Geçtiğimiz günlerce eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’e benzemeyen anıtla gündeme gelen CHP’li Kuşadası Belediyesi, bu sefer de heykel sempozyumunda yaptırılan heykelleri sergiledi.
- Haber Merkezi
- 08.11.2022 - 16:35
- Güncelleme : 08.11.2022 - 16:56
Heykel sevdasından vazgeçmeyen CHP'li belediyeler, çalışmalarını hız kesmeden sürdüyor.
Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e benzemeyen heykelle gündem olan Kuşadası Belediyesi, bu alanda bir çalışmaya daha imza attı.
Heykel sempozyumu düzenlendi
CHP'li belediye ilçede, 26 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında 'müzik' teması ile 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenledi.
Yapılanlar sergilenmeye başlandı
Heykel sempozyumu sonrası ortaya çıkan heykeller, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sergilenmek üzere sahil şeridine yerleştirildi.
Farklı noktalara konulacak
Heykeller, önümüzdeki aylarda belirlenecek farklı noktalarda kalıcı olarak sergilenecek.