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    CHP'li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu

    CHP'li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu

    Geçtiğimiz günlerce eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’e benzemeyen anıtla gündeme gelen CHP’li Kuşadası Belediyesi, bu sefer de heykel sempozyumunda yaptırılan heykelleri sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 16:56
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    Heykel sevdasından vazgeçmeyen CHP'li belediyeler, çalışmalarını hız kesmeden sürdüyor.

    Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e benzemeyen heykelle gündem olan Kuşadası Belediyesi, bu alanda bir çalışmaya daha imza attı.

    Heykel sempozyumu düzenlendi

    CHP'li belediye ilçede, 26 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında 'müzik' teması ile 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenledi.

    CHP li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu #1

    Yapılanlar sergilenmeye başlandı

    Heykel sempozyumu sonrası ortaya çıkan heykeller, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sergilenmek üzere sahil şeridine yerleştirildi.

    CHP li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu #2

    Farklı noktalara konulacak

    Heykeller, önümüzdeki aylarda belirlenecek farklı noktalarda kalıcı olarak sergilenecek.

    CHP li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu #3

    CHP li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu #4

    CHP li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu #5


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