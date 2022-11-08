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CHP'li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu

CHP'li Kuşadası Belediyesi sahili heykellerle doldurdu

Geçtiğimiz günlerce eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit’e benzemeyen anıtla gündeme gelen CHP’li Kuşadası Belediyesi, bu sefer de heykel sempozyumunda yaptırılan heykelleri sergiledi.