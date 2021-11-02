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- CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi
CHP'li Kuşadası Belediyesi, çiğnenmiş atık sakızları kullanarak 6 ayda yaptırdığı 'Sakızdan heykellerle' sergi açtı.
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 17:51
- Güncelleme : 02.11.2021 - 17:54
CHP belediyeciliği heykel hizmetine yeni bir boyut kazandırdı.
Kuşadası Belediyesi, çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla 'sakızdan heykeller' yaptırdı.
YENİ BİR HEYKEL DAHA: BU SEFER MALZEMESİ ÇOK FARKLI
6 ayda tamamlanan çalışma sonrası sakızdan yapılan minyatür heykeller görücüye çıktı.
En büyüğü 13, en küçüğü ise 3 santimetre boyunda olan minyatür heykellerin yer aldığı sergi, 4 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.
İŞTE ÇİĞNENMİŞ SAKIZDAN YAPILMIŞ O HEYKELLER
Dünyada ilk defa çiğnenmiş atık sakızlardan heykel yapıldığı öğrenilirken, sergiyi ziyaret edenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte çiğnenmiş sakızlardan yapılan heykel sergisinden kareler...
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi