CHP'li Kuşadası Belediyesi, çiğnenmiş atık sakızları kullanarak 6 ayda yaptırdığı 'Sakızdan heykellerle' sergi açtı.

CHP belediyeciliği heykel hizmetine yeni bir boyut kazandırdı.

Kuşadası Belediyesi, çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla 'sakızdan heykeller' yaptırdı.

YENİ BİR HEYKEL DAHA: BU SEFER MALZEMESİ ÇOK FARKLI

6 ayda tamamlanan çalışma sonrası sakızdan yapılan minyatür heykeller görücüye çıktı.

En büyüğü 13, en küçüğü ise 3 santimetre boyunda olan minyatür heykellerin yer aldığı sergi, 4 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

İŞTE ÇİĞNENMİŞ SAKIZDAN YAPILMIŞ O HEYKELLER

Dünyada ilk defa çiğnenmiş atık sakızlardan heykel yapıldığı öğrenilirken, sergiyi ziyaret edenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte çiğnenmiş sakızlardan yapılan heykel sergisinden kareler...

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi