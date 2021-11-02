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    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi

    CHP'li Kuşadası Belediyesi, çiğnenmiş atık sakızları kullanarak 6 ayda yaptırdığı 'Sakızdan heykellerle' sergi açtı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 17:54
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    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi

    CHP belediyeciliği heykel hizmetine yeni bir boyut kazandırdı.

    Kuşadası Belediyesi, çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla 'sakızdan heykeller' yaptırdı.

    YENİ BİR HEYKEL DAHA: BU SEFER MALZEMESİ ÇOK FARKLI

    6 ayda tamamlanan çalışma sonrası sakızdan yapılan minyatür heykeller görücüye çıktı.

    En büyüğü 13, en küçüğü ise 3 santimetre boyunda olan minyatür heykellerin yer aldığı sergi, 4 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

    İŞTE ÇİĞNENMİŞ SAKIZDAN YAPILMIŞ O HEYKELLER

    Dünyada ilk defa çiğnenmiş atık sakızlardan heykel yapıldığı öğrenilirken, sergiyi ziyaret edenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    İşte çiğnenmiş sakızlardan yapılan heykel sergisinden kareler...

    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden atık sakızlardan heykel sergisi #1

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden atık sakızlardan heykel sergisi #2

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden atık sakızlardan heykel sergisi #3

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden atık sakızlardan heykel sergisi #4

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden atık sakızlardan heykel sergisi #5

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden atık sakızlardan heykel sergisi #6

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