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    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara heykel atölyesi

    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara heykel atölyesi

    CHP'li Kuşadası Belediyesi, İkinci Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda çocuklar için kil atölyesi düzenleyerek erken yaşta heykel yapımını öğretmeye başladı.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 10:17
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    CHP'li belediyelerde gündem yine heykel...

    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, 25. gününe girdi.

    30 Ekim'e kadar sürecek sempozyumda heykeltıraşların yaptığı heykeller, şehrin çeşitli noktalarında sergilenecek.

    HEYKEL BELEDİYECİLİĞİNDE SIRA ÇOCUKLARDA

    Neredeyse bitme noktasına gelen sempozyumda bu sefer de sıra çocuklara geldi.

    Sempozyum kapsamında çocuklar için kil atölyesi düzenlendi. Etkinliğe 4 grup halinde 150 çocuk katıldı.

    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara heykel atölyesi

    ÇOCUKLARA HEYKEL YAPIMI ÖĞRETİLDİ

    Heykeltıraşların eşlik ettiği çocuklara kilden eserler yaptırıldı.

    Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da katıldığı etkinlik, gün boyunca sürdü.

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden çocuklara heykel atölyesi #1

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden çocuklara heykel atölyesi #2

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden çocuklara heykel atölyesi #3

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden çocuklara heykel atölyesi #4

    CHP li Kuşadası Belediyesi nden çocuklara heykel atölyesi #5

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