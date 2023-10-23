CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılına özel heykel sergisi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılını heykel sergisi düzenleyerek kutlamaya hazırlanıyor.

İHA

Heykel ve CHP belediyeleri artık Türk toplumunda özdeşleşmiş iki kavram haline geldi.

Vatandaşlara sık sık heykel hizmeti sunan belediyeler, açılışlarda da adeta birbirleriyle yarışıyor.

Yerel seçimlere yaklaşılırken, tepkilere rağmen kentlere heykel kazandırılmaya da devam ediyor.

CHP'li belediyelerde heykelli 100. yıl kutlaması

İl ve ilçelerdeki CHP yönetimlerinde şimdi de Cumhuriyet'in 100. yılı için heykel heyecanı hakim.

Bunun son örneği de Kuşadası Belediyesi'nden geldi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, heykel sergisi ile sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Söz konusu etkinlik kapsamında özgürlük konusuna odaklanmış heykeller sergilenerek ziyaretçilere ilham vermek amaçlanıyor.

"Sanatın özgürlükle nasıl bağlantılı olduğunu vurgulamak istedik"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sergiyi şu sözlerle açıkladı:

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel dönemde, sanatın özgürlükle nasıl bağlantılı olduğunu vurgulamak istedik. Neopolis Heykel Sempozyumu, sanatçılarımızın hünerlerini sergilemeleri için bir platform sunuyor ve bu eserlerle kentimize güzellik katıyor.

Bu kapsamda heykel sergisinde özgürlük temalı eserlerle ziyaretçileri etkilemeyi amaçlayan belediye, 100. yıl coşkusunu sanatla birleştireceklerini belirtiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)