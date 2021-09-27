CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'Sabahattin Ali' heykeli

CHP'li Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Mahallesi’ne yaptırılan Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin heykeli, düzenlenen bir törenle açıldı.

Heykel hizmetinden vazgeçmeyen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi.

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Sabahattin Ali Sokak’ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı.

YOLLAR KAPATILDI, HEYKEL YERLEŞTİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında sokak, ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı.

Yürüyüş yolları yapılarak, peyzaj çalışması gerçekleştirilen sokağa son olarak Sabahattin Ali’nin heykeli yerleştirildi.

AÇILIŞI TÖRENLE YAPILDI

Heykeltıraşlar Melahat Olçum Şahin ve Gülcan Erçin tarafından 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan heykelin açılışı için bir tören düzenlendi.

Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol, Hasan Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tozoğlu, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP Kuşadası Güzelçamlı Mahalle Komisyonu Sözcüsü Ali Özer ve usta kalem Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali katıldı.