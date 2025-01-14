Haber Merkezi

CHP belediyelerindeki yolsuzluklar gündemde...

İstanbul Beşiktaş Belediyesi bu kapsamda mercek altında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma haksız mal ve kazanç elde etme suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'de tepkilere neden olan gelişmenin ardından adli süreç devam ediyor.

Bu süreçte CHP içinden konuya ilişkin ezber bozan açıklamalar da geldi.

CHP Kadın Kolları başkan adayı Linda Gözde Karasu, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda, Akpolat'ın usulsüzlüklerinin CHP içinde konuşulduğunu ve bu durumun beklendiğini söyledi.

"HEPİMİZ BİLİYORDUK"

Akpolat'ın usulsüzlüklerine CHP'nin sahip çıkmaması gerektiğini söyleyen Karasu, şöyle konuştu:

"Bunları dışlayacaksınız. Eğer siz yapmıyorsanız topluma duyurulacak, toplum bunları dışlayacak. Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eylemine destek vermesin. Net söylüyorum. Zaten eminim ki partiden de birçoğu gitmedi. Bizde de parti içinde konuşuluyordu.

Belediye ile ilgili yaptığı usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk zaten. Zaten bu konuşuluyordu bu kadar da olmaz dediğimiz olaylar gerçekleşiyor belediyede.

Bunu sen biliyorsun e orada AK Partili meclis üyesi yok mu? Bilmiyor mu? Bütün belediyelerde usulsüzlükler vardır ama bu kadar kör göze parmak…

"ELİMDE BİLGİ-BELGE VAR"

Arkadaş bu kadar çok… Beykoz villalarına hiç girmeyeyim. Bu konularda da kafamı bozan olursa hepsinin ipini çekerim. Hiç kimse işgüzarlık yapmaya kalkmasın. Çok ciddiyim. Hiç kimsenin elinde olmayan bilgi-belge bende vardır. Herkes neyin ne olduğunu biliyor."