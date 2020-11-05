CHP'li Mahmut Tanal, Trump ve Biden’a seslendi

ABD'de tartışmalı seçim sürerken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan bir paylaşım yapıp iki adaya seslendi.

ABD'nin yeni başkanınını belirleyecek seçim devam ederken, NBC’nin Houston’daki yerel televizyon kanalı KPRC’nin haberine göre Louisiana eyaletine postayla gönderilen oy pusulanın çöpe atılmış olduğu tespit edildi.

ABD Posta Ofisi, pusulanın Houston’daki postaneden çalınmış olabileceğini düşünüyor. Pusulanın kapalı zarfı açılmamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, kritik eyaletlerde oy sayımı devam eden ABD başkanlık seçimini ti’ye alan bir paylaşım yaptı.

"GELEYİM Mİ"

31 Mart 2019’daki seçimde oy torbalarının üzerinde yattığı bir fotoğrafını Twitter’dan paylaşan Tanal, Donald Trump ve Joe Biden’ı etiketkeyerek "Geleyim mi?" diye sordu.

Tanal, 31 Mart’ta paylaştığı fotoğrafa, “Ümraniye’de seçim itirazları nedeniyle sandıkların içeriğinin değiştirilmemesi için nöbetçiyim. Görevimin başındayım” notunu düşmüştü