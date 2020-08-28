CHP'li Maltepe Belediyesi yaptı: Canlı heykel gösterisi

Maltepe Belediyesi tarafından oluşturulan yürüyen heykel ekibi, ilçenin mahallelerini tek tek gezdi.

CHP'li belediyeler arasında, heykel yapma konusunda büyük bir yarış var. Ali Kılıç yönetimindeki Maltepe Belediyesi, yaptığı son çalışmayla rakipleriyle arasındaki farkını ortaya koydu.

CANLI HEYKELLER MAHALLE MAHALLE GEZDİ

Koronavirüs nedeniyle insanların evde fazlasıyla sıkıldığını düşünerek harekete geçen CHP'li Maltepe Belediyesi, canlı heykel gösterileri yapmaya başladı.

22 Ağustos'ta başlayan canlı heykel gösterileri, 27 Ağustos'a kadar devam etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 24 Ağustos'ta Maltepe sahilde yapılan canlı heykel gösterisine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından, "Maltepe Sokak Festivali ile tüm mahallerimizde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün; Çınar, Büyükbakkalköy ve Altayçeşme mahallerimizde ve Maltepe sahil alanında sizlerle buluştuk." ifadeleriyle paylaşmıştı.