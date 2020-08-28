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    CHP'li Maltepe Belediyesi yaptı: Canlı heykel gösterisi

    CHP'li Maltepe Belediyesi yaptı: Canlı heykel gösterisi

    Maltepe Belediyesi tarafından oluşturulan yürüyen heykel ekibi, ilçenin mahallelerini tek tek gezdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 13:17
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 13:17
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    CHP'li Maltepe Belediyesi yaptı: Canlı heykel gösterisi

    CHP'li belediyeler arasında, heykel yapma konusunda büyük bir yarış var. Ali Kılıç yönetimindeki Maltepe Belediyesi, yaptığı son çalışmayla rakipleriyle arasındaki farkını ortaya koydu.

    CANLI HEYKELLER MAHALLE MAHALLE GEZDİ

    Koronavirüs nedeniyle insanların evde fazlasıyla sıkıldığını düşünerek harekete geçen CHP'li Maltepe Belediyesi, canlı heykel gösterileri yapmaya başladı.

    22 Ağustos'ta başlayan canlı heykel gösterileri, 27 Ağustos'a kadar devam etti.

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 24 Ağustos'ta Maltepe sahilde yapılan canlı heykel gösterisine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından, "Maltepe Sokak Festivali ile tüm mahallerimizde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün; Çınar, Büyükbakkalköy ve Altayçeşme mahallerimizde ve Maltepe sahil alanında sizlerle buluştuk." ifadeleriyle paylaşmıştı.

    CHP li Maltepe Belediyesi yaptı: Canlı heykel gösterisi #1

    CHP li Maltepe Belediyesi yaptı: Canlı heykel gösterisi #2

    CHP li Maltepe Belediyesi yaptı: Canlı heykel gösterisi #3

    CHP li Maltepe Belediyesi yaptı: Canlı heykel gösterisi #4

    CHP li Maltepe Belediyesi yaptı: Canlı heykel gösterisi #5

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