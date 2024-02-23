CHP'li Mamak adayının göçmen nefreti: Oy için çocukları taciz etti CHP Mamak adayı Veli Gündüz Şahin, esnaf ziyaretleri sırasında gördüğü Iraklı çocuklara göçmen nefretini kustu. Her halinden sükseli bir söylem üretmek için göçmen nefretini kullandığı belli olan Şahin, "Bu çocuklar büyüdüğü zaman büyük sorun olur" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçim tarihi yaklaştıkça adayların çalışmaları hız kazanıyor.

Kimi adaylar ise süre kısalınca avantajı ele geçirmek için farklı yollara başvuruyor.

Bunların en kullanışlısı ise göçmen nefreti ve ırkçılık...

Bunun en son örneği Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı...

CHP'li adayın Ümit Özdağ performansı

CHP Mamak adayı Veli Gündüz Şahin, esnaf ziyareti sırasında Iraklı çocuklarla karşılaştı.

Son dönemde özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın siyaset enstrümanı olan, göçmenlerle yönelik incitici tavırları bu kez Şahin sergiledi.

Iraklı çocukları, göçmen nefretini kusmak için adeta bir fırsat olarak gören Şahin, hemen performansa girişti.

Yapmacık tavırlarla oy avcılığı

Her halinden oy için bilinçli şekilde göçmen nefreti kustuğu anlaşılan Şahin, yapmacık tavırlarla seçmene mesaj vermeye kalktı.

İnsanların içinde günahsız çocukları taciz eden Şahin, rencide edici ifadeler kullanmaya başladı.

"Bunlar büyüyünce büyük sorun olur"

Göçmen çocukların büyüyünce soruna dönüşeceklerini söyleyen Şahin, şöyle konuştu: