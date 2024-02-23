Yerel seçim tarihi yaklaştıkça adayların çalışmaları hız kazanıyor.
Kimi adaylar ise süre kısalınca avantajı ele geçirmek için farklı yollara başvuruyor.
Bunların en kullanışlısı ise göçmen nefreti ve ırkçılık...
Bunun en son örneği Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı...
CHP'li adayın Ümit Özdağ performansı
CHP Mamak adayı Veli Gündüz Şahin, esnaf ziyareti sırasında Iraklı çocuklarla karşılaştı.
Son dönemde özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın siyaset enstrümanı olan, göçmenlerle yönelik incitici tavırları bu kez Şahin sergiledi.
Iraklı çocukları, göçmen nefretini kusmak için adeta bir fırsat olarak gören Şahin, hemen performansa girişti.
Yapmacık tavırlarla oy avcılığı
Her halinden oy için bilinçli şekilde göçmen nefreti kustuğu anlaşılan Şahin, yapmacık tavırlarla seçmene mesaj vermeye kalktı.
İnsanların içinde günahsız çocukları taciz eden Şahin, rencide edici ifadeler kullanmaya başladı.
"Bunlar büyüyünce büyük sorun olur"
Göçmen çocukların büyüyünce soruna dönüşeceklerini söyleyen Şahin, şöyle konuştu:
Bunlar Iraklı değil mi? Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada duysun! Gönderirim ben bunları memleketine. Oy da vermesinler. Bunun için benim adaylığımı çekseler, bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur.
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