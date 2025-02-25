CHP'li Marmaris Belediyesi'nin yaptırdığı kartondan Atatürk

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Geçtiğimiz gün Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Şubat 1935 tarihinde Ege Vapuru ile Marmaris'e gelişinin 90. yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

İlçe vatandaşlarının ve yetkililerin katıldığı etkinlikte yapılan konuşmaların ardından Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin temsili canlandırıldı.

ATATÜRK'E KARTONDAN BÜST

Törende Atatürk'ün Marmaris'e gelişi canlandırılırken kartondan bir büst yapıldı.

Heykel hizmetiyle ünlü CHP'li belediyelerde bu kez karton kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Tören, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslenmiş yelkenli bir tekne ve Sahil Güvenlik botlarının sirenler eşliğinde geçiş yapmasıyla sona erdi.

SOSYAL MEDYADA GEYİKLERE KONU OLDU

Törenin ardından sosyal medyada çeşitli geyikler yapıldı.

Atatürk'ün kartondan büstünü gören bazı kullanıcılar, 'CHP bu sefer malzemeden çalmış' yorumlarında bulundu.