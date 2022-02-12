Eşcinsel evliliğe destek veren CHP'li meclis üyesi İrfan Gümrah'ın Osmanlı'ya yönelik 'kör bakış' ifadeleri tepki çekti.

Kadıköy Belediyesi Meclisi gündeme ilişkin konuların görüşülmesi için toplandı.

Birleşimde Türkiye'de yaşayan eşcilseller gündeme geldi.

CHP'li meclis üyesi İrfan Gümrah konuya ilişkin söz hakkı aldı.

Gümrah, olayın sadece bir cinsel tercihten ibaret olduğunu söyleyerek Avrupa ülkelerinin konuya bakış açılarını örnek gösterdi.

"OSMANLI'NIN KÖR BAKIŞINI BIRAKALIM"

Türkiye'nin de artık olaya Batı gibi bakması gerektiğini söyleyen Gümrah, "Onlarınki sadece bir cinsel tercihtir. Bugün medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine dahi artık izin verilir hale geldi. Artık dünyaya Osmanlı’nın eski o kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir." diye konuştu.

CHP'li meclis üyesinden eşcinsel evliliğe destek VİDEO

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gümrah'ın bu eşcinsel evliliğe desteği ve Osmanlı'ya yönelik 'kör bakış' ifadeleri tepki çekti.

Sosyal medyada gündeme gelen Gümrah'ın konuşmalarına tepki yağdı.

AKILLARA CHP'NİN AFİŞLERİ GELDİ

Gümrah'ın bu konuşması CHP'nin seçim vaatleriyle ilgili bir afişini akıllara getirdi.

Parti tarafından hazırlanan ve eşcinsellerin de konu edildiği afişler bazı şehirlerde billboardlara asılmıştı.

Afişte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görseliyle beraber şu ifadeler yer almıştı:

"Telafi edeceğiz. Kaybettiğini yerine koyma vakti. Etnik köken, inanç, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak"

EŞCİNSELLER İÇİN YASA TEKLİFİ HAZIRIĞI

CHP diğer yandan LGBT grupları için yasa teklifi hazırlığında.

Parti sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını, her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Bizim tek bir amacımız var. Devletin adaletle herkese sahip çıkması." demişti.

