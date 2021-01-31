Mehmet Ali Çelebi vekillikten istifa şartını açıkladı

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrılarına, 6 maddelik bir öneri listesi sundu. Çelebi istifa için ayrıca, parti içinde yapılacak bir referandumu da şart koştu.

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi "Vekillikten de istifa et" çağrılarına cevap verdi.

Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Çelebi vekillikten istifa için CHP üyelerinin katıldığı parti içi bir referandum şartını koştu.

"CHP SEÇMENİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU TEMSİL ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çelebi paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum. Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri Meydan"

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İŞTE ÇELEBİ'NİN SUNDUĞU ÖNERİLER

1- Atatürk'le sorunu olanların görevden alınması. Marjinal bir yapı olan 10 Aralık hareketine geçit verilmemesi.

2- Muharrem İnce ve diğer tüm ötekileştirilen parti önderleri ile görüşülüp ikna edilmeleri, büyük CHP için partide birliğin sağlanması.

3- İttifak görüşmelerinin seçim sathına bırakılması, birinci parti olmak için çaba harcanması.

4- HDP yönetimi ile ilişkilere net mesafe konulması, aracısız olarak doğrudan seçmene yönelik politika üretilmesi.

5- Kurucu değerlerle ilgili en ufak taviz verilmemesi.

6- Parti içi demokrasi adımları atılması.

NE OLMUŞTU?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi; CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile birlikte cuma günü partisinden istifa etmişti.

Kendilerini "29 Ekim Gücü" olarak adlandıran vekiller Çelebi ve Aksoy'un imzasıyla parti yönetimine ilişkin eleştirilerini bir mektupla dile getirmişler geçen salı günü de Kılıçdaroğlu ile Meclisteki makamında bir görüşme gerçekleştirmişti.

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