CHP’li Mehmet Bekaroğlu Fuat Oktay’a 10 bin lira tazminat ödeyecek

CHP’li Mehmet Bekaroğlu Fuat Oktay’a 10 bin lira tazminat ödeyecek

TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Fuat Oktay’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın avukatı Deniz Yazar ile CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun avukatı Ertuğrul Cem Cihan katıldı.

Önceki celsede verdiği ifadeleri tekrarlayan Yazar, davanın kabulünü istedi.

Ertuğrul Cem Cihan ise davanın reddini talep etti.

10 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT KAZANDI

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim, davayı kısmen kabul ettiğini belirterek, Bekaroğlu'nun Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerinden dolayı CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açarak 25 bin lira manevi tazminat talep etmişti.