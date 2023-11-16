CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan Hamas çıkışı: Hamas, Filistin’in Kuva-yi Milliyesi'dir Ülkemizde Hamas'a terör örgütü diyen muhalefet partisi liderlerine CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan tepki geldi. Bekaroğlu yaptığı paylaşımda Hamas'ın Filistin’in Kuva-yi Milliyesi olduğunu belirtti.

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İsrail ordusu, Hamas'ı yok etme hedefiyle hareket ettiğini söylese de, binlerce masum sivilin ölümüne yol açtı.

Gazze'de öldürülenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Terör devleti İsrail'in Gazze'yi işgal girişimine direnen Hamas'ın mücadelesine tüm dünyadan destek gelirken Türkiye'deki muhalefetten ise çatlak sesler yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas'ın 'terör örgütü' değil 'mücahit' olduğunu vurgularken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den skandal açıklamalar gelmişti.

İsrail ile Hamas'ı bir tuttu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail ile Hamas'ı bir tutmuştu

Akşener, "Netanyahu’ya gösterdiğiniz tavrı Hamas’a da gösterin" diyerek Hamas'ın 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istedi.

Özgür Özel: Hamas bir terör örgütüdür

Özgür Özel ise "Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'li isimden sert tepki

Muhalefetin Hamas açıklamalarına ise en net tepki kendi içlerinden geldi.

CHP eski Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Hamas'ı terör örgütü olarak niteleyenlere sert çıktı.

"Hamas, Filistin’in Kuva-yi Milliyesi'dir"

Mehmet Bekaroğlu yaptığı açıklamada Hamas'ın Filistin’in Kuva-yi Milliyesi olduğunu belirtti.

"Allah’tan korkun vicdansızlar"

CHP eski Milletvekili Mehmet Bekaroğlu paylaşımında şunları kaydetti:

Hadi oradan; Hamas terör örgütüymüş, İsrail, 5 bini çocuk 12 bin Filistinliyi katlederek ayıp ediyormuş ama bu işi başlatan Hamas’mış.

Allah’tan korkun vicdansızlar!



Hamas, Filistin’in 'Kuva-yi Milliyesi'dir, Müdafaa-yi Hukuk örgütüdür.

İşgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak, halkının canını, malını, şerefini korumak için savaşanlara başka ne denilebilir?

2014 yılında CHP'ye katıldı

CHP'nin en tartışmalı isimlerinden birisi olan Mehmet Bekaroğlu, 2014 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine partiye katılmıştı.

2014 yılında yapılan CHP Parti Meclisi seçimlerinde Mehmet Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun taktiği ile seçim yapılmadan seçilen isim olmuştu.

Kadın kotasıyla seçildi

CHP’de kadınların parti yönetiminde daha çok temsil edilmeleri için konulan "cinsiyet kotası", Kılıçdaroğlu tarafından Bekaroğlu için kullanılmıştı.

Milletvekili adayı yapılmadı

Mehmet Bekaroğlu 28. dönemde ittifakların listeye girmesi gerekçe gösterilerek milletvekili adayı yapılmadı ve Meclis'e giremedi.