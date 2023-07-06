CHP'li Mehmet Hadimi Yakupoğlu: YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın seçim sonuçlarını etkileyen kararının olmadığını belirtti.

AA

Türkiye yeni bir döneme girerken, muhalefet cephesi seçim sonuçlarını tartışmayı sürdürüyor.

Bu süreçte partili isimler başta olmak üzere seçmenler de sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyeleriyle birlikte çalışmalara hız kesmeden başlarken, Milleti İttifakı partilerinden YSK'ya yönelik itirazlar yapılıyor.

"Oylar çalındı provokasyonuna itibar ettik"

Bunun üzerine konuya ilişkin CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu'ndan açıklama geldi.

Yakupoğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin "Biz ne yaptık?" başlığıyla yazılı açıklamada bulundu.

Yazıda, oyların çalındığı gibi her seçimde karşılaşılan provokatif paylaşımlara itibar edildiğini ele aldı.

"YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı"

Seçmen listelerinde sahte, mükerrer, yabancı ve olmayan seçmen aradıklarını belirten Yakupoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hep söyledim, 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provakatif paylaşımlara itibar ettik.

"Sen ben demeden oy vermeyi denemeye ne dersiniz?"

"Sandığa güvenle gidin." yönündeki açıklamalarına inanılmadığını kaydeden Yakupoğlu, şöyle devam etti: