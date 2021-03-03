CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde bir kişiye 3 müdürlük verildi

CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde Ayşe Güven isimli çalışana 3 tane müdürlük verildi.

Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor.

Daha önce Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde yaşandı.

BİR KİŞİYE 3 MÜDÜRLÜK

Belediyenin İnternet sitesinde, Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık işleri Müdürünün aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

Ayşe Güven isimli şahsın 3 müdürlüğe getirilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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