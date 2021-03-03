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    CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde bir kişiye 3 müdürlük verildi

    CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde bir kişiye 3 müdürlük verildi

    CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde Ayşe Güven isimli çalışana 3 tane müdürlük verildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 03:21
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    Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor.

    Daha önce Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde yaşandı.

    BİR KİŞİYE 3 MÜDÜRLÜK

    Belediyenin İnternet sitesinde, Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık işleri Müdürünün aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

    Ayşe Güven isimli şahsın 3 müdürlüğe getirilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

    CHP li Merkezefendi Belediyesi nde bir kişiye 3 müdürlük verildi #1

    Aydın'da belediyeyi aile şirketine çeviren CHP'li başkan / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    CHP li Merkezefendi Belediyesi nde bir kişiye 3 müdürlük verildi #2

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