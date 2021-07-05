CHP'li Mersin Belediyesi'nde ofis personeli, oturduğu mahallesine temizlikçi olarak sürüldü

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye'sinde 2 yıldır mobbinge ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın büro çalışanı, Başkan Vahap Seçer tarafından temizliğe gönderildi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vahap Seçer, görenleri şaşkınlığa uğratacak bir karara imza attı.

Seçer, 2 yıldır mobbinge ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın büro çalışanını, oturduğu sitenin önüne süpürgeli temizliğe gönderdi.

CHP'Lİ BAŞKAN SEÇER'DEN TARTIŞILACAK KARAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nda 7 yıldır ofis personeli konumunda çalıştığını belirten Tuba Güneş, "Son seçimlerden sonra siyasi görüşüm nedeniyle yoğun bir şekilde mobbinge ve sürgünlere maruz kaldım. Bu süreç bende sağlık sorunlarına neden oldu. Hiçbir amirimle ve mesai arkadaşımla sorun yaşamamama rağmen işime verdiğim önemi göz önünde bulundurursak uğradığım haksızlığın boyutu çok büyük" dedi.

"İDARİ İZİNLİ OLMAMA RAĞMEN, GÖREVE ÇAĞRILDIM"

Açıklamalarına devam eden Güneş, "Bu durum kronik rahatsızlıklarımın şiddetlenmesine yol açtı. Belediyeye, sağlık koşullarımın, verilen görevde çalışmama uygun olmadığını gösteren raporlarımı ibraz etmeme ve E-nabızda pandemi dolayısıyla idari izinli sayılmama rağmen göreve çağırıldım. Ayrıca iki ay önce erkek kardeşimi kaybettim. İzin alıp, cenazeye gitmeme rağmen her gün beni arayıp, Erzincan'dan Mersin'e gelip imza atmam gerektiği söylendi" dedi.

"BASKI VE ZULÜMLERDEN BENİM GİBİ BİRÇOK ARKADAŞIM DA MUZDARİP"

Güneş ayrıca, "Bana yapılan baskı tahammül edilemez hale geldi. Sözleşmemde ücretsiz izin hakkım olmasına rağmen verdiğim dilekçeye ret cevabı aldım. Bu durumda işe gitmediğim takdirde tutanak tutup işten atmayı ya da istifa etmemi istiyorlar. Bu baskı ve zulümlerden benim gibi birçok arkadaşım da muzdarip. Hukuki süreci başlattım. Hukukun, bu haksızlığa dur denilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.