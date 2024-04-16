CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi bar açtı Akdeniz kentinde eşine az rastlanan bar hizmeti, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gördüklerini anlatan gençler, "Fiyatlar uygun, ortam güzel" dedi.

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ensonhaber.com

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imza attığı proje gündem oldu.

Akdeniz sahilindeki kentin belediyesi, bar açarak alkollü içecek satışına başladı.

Pozcu sahilindeki söz konusu mekanda, öğrencilerin ve gençlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Belediye bar açtı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, "Mersin'de gezerken harika bir şey gördük. Belediye bar açmış." ifadeleri kullanıldı.

Gündem olan görüntüler: Muhteşem

Barda oturan gençlerden biri, "Belediyenin barı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna "Muhteşem. Lüks restoranlardan daha mutlu ediyor beni şu anda." yanıtını verdi.

Videoyu çeken genç ise fiyatların uygun, ortamın güzel olduğunu söyledi.