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    CHP'li Neşet Tarhan'dan esnaf üzerinden algı operasyonu

    Esnaftan önce uyanarak ilçeyi gezen ve mesai saati öncesi kapalı dükkanları gösteren Neşet Tarhan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle dükkanların açılmadığı yönünde algı yapmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 12:40
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    CHP'li Neşet Tarhan'dan esnaf üzerinden algı operasyonu

    CHP'li belediyelerin vukuatlarına bir yenisi daha eklendi.

    Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ekonomide yaşanan sorunları göz önüne çıkarma amacıyla ilçede esnaf ziyaretine çıktı.

    Ancak Tarhan'ın bu ziyareti sabahın ilk saatlerinde gerçekleşti.

    Henüz açılmamış dükkanların önünde fotoğraf çektiren Tarhan, konuyla ilgili algı operasyonu yürütmeye çalıştı.

    Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan ve söz konusu fotoğrafları paylaşan Tarhan, çok sayıda iş yeri, mağaza ve küçük dükkanların kriz üzerine kepenk indirdiğini, iş yapmamaya başladığını öne sürdü.

    "Durum son derece vahim"

    Ülkedeki durumun kötüye gittiğini savunan ve çözüm üretilmesi gerektiğini söyleyen Tarhan, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

    "Bu iyi bir tablo değil. Mezitli’nin en büyük caddesinde, ekonominin en fazla işlediği bir bölgede durum buysa demek ki durum son derece vahim. Mezitli kadar gelişmemiş yerleşim yerlerinde, ilçelerde esnafımızın durumu daha kötü demektir."

    CHP li Neşet Tarhan dan esnaf üzerinden algı operasyonu #1

    CHP li Neşet Tarhan dan esnaf üzerinden algı operasyonu #2

    CHP li Neşet Tarhan dan esnaf üzerinden algı operasyonu #3

    CHP li Neşet Tarhan dan esnaf üzerinden algı operasyonu #4


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