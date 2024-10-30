Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sunduğu Kitabın Ortası programına konuk oldu.

Özdağ, CHP'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tutumunu eleştirdi.

CHP'Lİ VEKİL BAĞLANMAK İSTEYİNCE YAYINI TERK ETTİ

Özdağ, yayında CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürürken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın cevap hakkını kullanmak üzere bağlanacağı açıklandı.

Bu duruma sinirlenen Özdağ, muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirterek yayını terk etti.

"CHP'DEN BİR MİLLETVEKİLİNİN ÇIKMASI BANA VE PARTİME NEZAKETSİZLİK"

Yayını terk eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlar. Beni hiç bağlamaz. Ben ayrıldıktan sonra yayına bağlanır, Cumhuriyet Halk Partisi adına cevabını verir. Ben ayrılıyorum ve değerli izleyicilere de saygılarımı sunuyorum. Ancak tekrar ediyorum, benim muhatabım "Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlediği milletvekili değil; Genel Başkanı'dır. Onun cep telefonu bende var, benim cep telefonum onda var. Gerekli olduğu zaman görüşüyoruz. Bir televizyonda muhatabım olacaksa ben nasıl milletvekilini arayıp görüşmüyorsam ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı bilgisi olmadan aramam da nezaketsizlik olursa şimdi benim karşıma da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin çıkması bana ve partime yapılacak nezaketsizliktir, bunu da ben kabul etmem. Onun için size de çok teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum."

İKİ İSİM ARASINDA SERT ATIŞMA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken grup toplantısında, 'Kürtlere devlet vadediyorum' sözleri ve üzerinden yaşanan polemiklere cevap vermişti.

Sözlerinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından çarpıtıldığını belirten Özel, sert konuşmuştu.

Özel, Kürtlere devlet vadettiği yönündeki ifadelerinin Özdağ tarafından çarpıtıldığını iddia etti ve durumu "siyasi yankesicilik" eylemi olarak nitelendirdi.

'SİYASİ YANKESİCİLİK'

Özel, "Bu doğrudan kötü niyet ve CHP'ye karşı siyasi yankesicilik. Bunu isimle de söyleyebilirim. Bizzat Zafer Partisi Ümit Özdağ yapıyor. Bu bir tenezzül meselesi." dedi.

Özgür Özel'in bu sözlerine ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Özdağ, "Özgür Bey, gerçekçi olun, siz ancak eczane kurabilirsiniz, devlet değil. Ve kimin devletini kime veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"ÇEMKİRİP DURUYORSUNUZ"

Ümit Özdağ, Özgür Özel'e verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Özgür Bey, genel başkan yardımcınızın çirkin üslubunu eleştirecek yerde benimsediğinizi, Zafer Partisi’ne “siyasi yankesici” dediğinizi görüyorum. CHP’nin fedakar, vatansever seçmenini cebinizde bozuk para olarak gördüğünüz için şimdi bu seçmenin Zafer Partisi’ne sempati ile bakmasından ötürü gerilmiş olacaksınız. Özgür Bey kelimesi kelimesine "Devlet Bey el yükseltti. El yükseltiyorum Devlet Bey, ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum" dediniz. Sonra eleştiriler karşısında ezilince "Siyasi Yankesicilik" diye çemkirip duruyorsunuz.

"SİZ ANCAK ECZANE KURABİLİRSİNİZ"