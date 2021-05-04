CHP'li milletvekilinden tartışma yaratan paylaşım

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Dersim olaylarında yaşamını yitirenleri andığı paylaşımında 'katliam' ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Dersim olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı.

Sarıbal, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

'KATLİAM' İFADESİNE İSYAN EDİLDİ

Sarıbal'ın 'Dersim Katliamı' ifadeleri tepki çekerken birçok sosyal medya kullanıcısı, Atatürk'ün kurduğu partide 'katliam' kelimesinin kullanılmasına isyan etti.

CHP'DEN HENÜZ SES ÇIKMADI

Paylaşım sonrası CHP'den henüz bir açıklama yapılmazken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ne diyeceği merak konusu oldu.

NE OLDU?

Kurtuluş Savaşı sonra Dersim Bölgesi'nde aşiretler arasında süregelen çatışmalar hükümet tarafından bastırılmak istenmişti.

1935 yılında, İsmet Paşa kendisine sunulan çeşitli raporlar üzerine, 'Dersim Planı'nı oluşturdu.

Planın hazırlık ve silahsızlandırma aşaması üç yıl olarak belirlendi. 1935 yılında Tunceli Kanunu çıkartıldı ve 1936 yılında, bölgeye asker konuşlandırıldı. Ancak bölgedeki sorunlar bitmedi.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ, İSYAN BASTIRILDI

27 Mart 1937 tarihinde Tunceli-Erzincan yolundaki bir köprünün Haydaran ve Demanan aşiretleri tarafından yakılması sonucu bölgeye bir askeri harekat yapılması gündeme geldi.

General Abdullah Alpdoğan, yanına aldığı 50 bin asker ile bölgeye gitti fakat dağları bir türlü aşamadı. Bunun sonucunda bir hava saldırısı gerektiğine karar verdi. Gerekli onayı alınca Sabiha Gökçen'i davet etti. Sabiha Gökçen de kabul edip, Hava Kuvvetleri'nden 3 uçak filosu ile havadan saldırı gerçekleştirdi.

Yapılan askeri harekat neticesinde isyan kısa sürede bastırıldı.