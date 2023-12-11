TBMM'de bütçe maratonuna start verildi.
Meclis Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Aralıksız 14 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 24 Aralık Pazar günü sona erecek.
CHP'li vekiller Devlet Bahçeli'nin yanına gitti
Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 10 turda ele alınacak.
Bugün başlayan görüşmelerde milletvekilleri kendilerine ayrılan bölümü doldururken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Selam verdiler: Kısa süre sohbet ettiler
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Maraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yayına giderek selamlaştı.
Bahçeli'nin iki isimle de kısa süreli sohbet ettiği görüldü.
Sarıgül ile Öztunç'un, Bahçeli ile selamlaştığı anlar kameralara böyle yansıdı.
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