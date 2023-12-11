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CHP'li milletvekilleri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti: Selam verdiler

CHP'li milletvekilleri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti: Selam verdiler CHP'nin Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek selam verdi. Bahçeli, iki isimle de kısa süreli sohbet etti.