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CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezleke Bakanlığa gönderildi

CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezleke Bakanlığa gönderildi

Ali Mahir Başarır Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hakimlere hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.