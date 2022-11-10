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    CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezleke Bakanlığa gönderildi

    Ali Mahir Başarır Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hakimlere hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
    • 10.11.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 15:01
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    CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezleke Bakanlığa gönderildi

    CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

    3 Milletvekili için 6 ayrı fezleke hazırlandı.

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