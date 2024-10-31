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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özer, akabinde de tutuklandı.

Özer'in tutuklanmasına tepki gösteren CHP milletvekilleri, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yer almadı.

İSTANBUL'A GİTTİLER

CHP'li milletvekillerinin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçelerinin görüşmelerine Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki göstererek katılmadıkları ve İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: KAYYUM ATANDI

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Esenyurt Belediye Başkanlığı ile ilgili Basın Açıklamamız: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.