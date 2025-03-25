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DHA

Günlerdir sokakları karıştıran Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Meclis'te gergin anlar yaşattı..

TBMM Genel Kurulu, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, gösteri ve yürüyüş hakkının anayasal çerçevede koruma altına alındığını ancak marjinal örgütlerin polislere saldırdığını belirtti.

Bunun üzerine CHP'li milletvekilleri grup sıralarına vurarak tepki gösterirdi.

Ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Tabii biz burada çok basiretsiz ve sorumsuz konuşmalara karşı hazırlanmıştık ancak Cüneyt Bey'den eğitimine de istinaden daha basiretli ve şuurlu bir konuşma beklerdik" demesiyle gerginlik protestoya dönüştü..

MECLİS'TE İMAMOĞLU PROTESTOSU

AK Parti'li Akbaşoğlu ve CHP'li Emir'in karşılıklı konuşmalarının ardından CHP sıralarındaki milletvekilleri ayağa kalkarak, 'Darbeye hayır' ve 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganlarını attı.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.