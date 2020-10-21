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    CHP'li Mücahit Avcı sahabeye hakaret etti

    CHP’li Mücahit Avcı’nın Mus’ab Bin Umeyr ile attığı tweet’e sosyal medyada tepki yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 00:15
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    CHP'li Mücahit Avcı sahabeye hakaret etti

    Cumhuriyer Halk Partisi Genel Merkez danışmanlarından Avukat Mücahit Avcı, sosyal medya hesabından çok tartışılacak bir paylaşımda bulundu.

    TEPKİLER YÜKSELDİ, TWEET’İ SİLDİ

    Avcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Gençlik Kolları'nın paylaştığı bir videoyu yorumlayarak sahabelerden Mus'ab Bin Umeyr'e hakaret etti.

    Avcı "AKP Gençlik Kolları yayınladığı videoda gençlere sen 'Mus'ab Bin Umeyr'sin' diye sesleniyor. Mus'ab Bin Umeyr  Mekke'nin en zengin ailelerinden gelen, şatafatı ve gösterişli giyinmeyi seven biri. Bu dönemde yaşasa şüphesi AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu." ifadelerinde bulundu.

    Yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki toplayınca, Avcı attığı tweet'i sildi.

    CHP li Mücahit Avcı sahabeye hakaret etti #1

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