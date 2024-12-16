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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerde vatandaşa hizmet yerine heykel belediyeciliği yine ön sırada.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Atatürk büstü ve Şeref Köşesi yapımlarını sürdürüyor.

BUGÜNE KADAR 102 MAHALLEYE VE 146 OKUL MEYDANINA BÜST YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına Atatürk büstü yaptı.

71 okula da Atatürk Şeref köşesi imalatı yapıldı.

Önümüzdeki günlerde il genelinde 21 adet Atatürk büstü daha yapılacak.

21 ADET DAHA YAPILACAK

Son olarak ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Köyceğiz’de bulunan Toparlar İlkokulu’nda Atatürk büstü yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Toros, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmet bölümüne bir adet Atatürk büstü yapılması için başvuruda bulundum. Şu anda Atatürk büstümüz yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmet bölümüne ve Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ederiz” dedi.