CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: İstenirse Cumhurbaşkanı adayı olurum

İHA

Siyasette gündem, CHP'nin ön seçimi...

Cumhurbaşkanlığı adayı için seçim yapmaları beklenen partide, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gizli çekişme sürüyor.

Adayın kim olacağı tartışmaları gün geçtikçe alevlenirken Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediye'sinin Başkanı Ümit Uysal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CHP'NİN ADAYININ KONUŞULMASI İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin aday belirleme süreci hakkında yaptığı açıklamalara yönelik farklı yorumlar yapıldığını belirtti.

Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, sürecin erken olduğunu ve Türkiye’nin ağır sorunları varken CHP’nin cumhurbaşkanı adayının konuşulmasının doğru olmadığının altını çizerek, "Türkiye’nin çok ağır sorunları varken, hükümetin başarısızlıkları yerine CHP adayının konuşulması bu tarih diliminde doğru değildir." dedi.

"İSTENİRSE ADAY OLURUM"

Uysal, adaylık sinyalini de verdiği konuşmasında, "CHP adayını konuşmak için henüz erkendir. Ancak ön seçim süreci hukuki kesinlik kazandığı ve öngörülen sayıda arkadaşım beni aday olarak görmek istediği takdirde, parti bütünlüğü ve parti ahlakı çerçevesinde demokratik hakkımı kullanırım, aday olurum." ifadelerini kullandı