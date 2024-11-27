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Haber Merkezi

Teğmenlerin gerçekleştirdiği kılıçlı yeminin yankıları sürüyor.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.

Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıç çekip yemin içtirmişti.

Ebru Eroğlu'na, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Eroğlu'nun disipline sevkinin tebliğ edilmesi sonrası, muhalefet kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TEHDİT ETTİ

Sözcü TV'de bir canlı yayına katılan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, teğmenlere başlatılan disiplin soruşturması üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'na tehditler savurdu.

"YARGILAYACAĞIZ"

Sözcü TV yayınında 'Askere düşmanlık' yapıldığını öne süren Adıgüzel, "Bu çocukları disipline sevk eden bütün yapıyı yargılayacağız." dedi

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NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler, kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı.

Teğmenlerin kılıç çatma töreninin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletti.

Yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defalarca tebliğ edildi.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istendi.

Töreni takip etmek için gelen basın mensupları teğmenler tarafından olay yerine davet edildi.

YALNIZCA EYLEMİ ORGANİZE EDEN TEĞMENLERİN HABERİ VARDI

Kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu ortaya çıktı.

Teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, Misafir Askerî Personelin (MAP) de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit etti.

Yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edildi.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi.

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personelin işlemleri devam ediyor.