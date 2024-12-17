CHP'li Namık Tan'dan Suriye açıklaması: İsrail, Suriye'de en büyük kazanan

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Yeni Suriye'nin kazananı Ankara...

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sonucu başkent Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

Esad ve ailesi Rusya'ya sığınırken yeni yönetim, Muhammed El-Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçti.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Kendi halkına zulüm eden Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı.

Bu süreçte Suriyeliler, Türkiye'ye kucak açtığı ve zor günlerinde yanlarında durduğu için minnettar olduklarını söyledi.

CHP'NİN SURİYE ELEŞTİRİSİ

Tüm bu sürece rağmen CHP'den Suriye'deki son duruma ilişkin eleştiriler gelmeye geliyor.

MAVİ VATAN'A MASAL DEMİŞTİ

Bu kez son eleştiri CHP İstanbul Milletvekili ve dış politika danışmanı Namık Tan'dan geldi.

"SURİYE'DE KAZANAN İSRAİL OLDU"

Bir dönem Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan ve 'mavi vatan' politikasına 'masal' demesiyle bilinen Tan, Suriye'de kazananın İsrail olduğunu iddia etti.

Tan, "Erdoğan'ın basiretsizliği sonucu İsrail, Suriye’de en büyük kazanan oldu" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, GOLAN TEPELERİ'NDE İŞGALİNİ GENİŞLETTİ"

Namık Tan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesini hiçe sayarak İsrail - Filistin çatışmasında taraf oldu. Türkiye'nin Filistin politikasını Hamas'a indirgedi. İşi Hamas’ı Kuvayı Milliye ile bir tutmaya, Hamas’ın Anadolu’yu savunduğuna, "İsrail'den tehdit algılıyoruz" diyerek ülkemizin İsrail'in işgaline uğrayabilecek kadar zayıf bir devlet olduğu iddiasına kadar vardırdı.



Erdoğan'ın basiretsizliği sonucu İsrail, Suriye’de en büyük kazanan oldu, Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletti, 400’ün üzerinde hedefi vurarak Suriye silahlı kuvvetlerini sıfırla çarptı. Bu duruma, Erdoğan da, HTŞ de sessiz.

NEVŞİN MENGÜ'YÜ SAVUNDU

HTŞ 2018’den bu yana ülkemizin terör örgütü listesinde, iktidarın umursadığı yok: MİT Başkanı Şam’a gitti o HTŞ liderinin kullandığı arabada poz verdi, o HTŞ’lilere silahlı MİT görevlileri eşlik etti. Yetmedi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, HTŞ yönetimine geçen Suriye’ye askeri yardım yapılacağını açıkladı. Fakat Nevşin Mengü, aynı AKP'lilerin yıllar önce Ankara’da devlet başkanı protokolü ile ağırladığı PYD eski lideri Salih Müslim’le röportaj yaptı diye gözaltına alındı.

"ASGARİ ÜCRETE KAYNAK YOK SURİYE'DE OPERASYON YÜRÜTMEYE VAR"