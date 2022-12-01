CHP, LGBT desteğini bir adım daha ileri taşıdı. CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT'liler için özel dayanışma merkezi açtı.

Seçimlere az bir zaman kala bazı partiler, oy almayı hedefledikleri gruplara yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ni (SPoD) ziyaret etti.

İyi Parti'nin yanı sıra LGBT'ye her fırsatta desteğini belirten CHP de, bu yönde bir adım attı.

LGBT için özel merkez kurdular

Bir tarafta aile kavramının korunması için uğraşılırken diğer yanda CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT için özel merkez kurdu.

Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun LGBT'ye destek sözleri hatırlandı

Öte yandan bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın konuğu olmuştu.

Kılıçdaroğlu, "LGBTi Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTi Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ cevabı

LGBT fahri üyesi yapıldı

Kılıçdaroğlu'na, bu ifadelerinin ardından CHP Genel Merkezi önüne gelen bir grup LGBT üyesi tarafından sevgi gösterisinde bulunulmuştu.

LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, Buket Aydın'ın programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'nın LGBT’ye fahri üye yapıldığını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ cevabı

Kemal Kılıçdaroğlu, LGBTİ üyesi yapıldı