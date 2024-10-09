CHP'li Nurten Yönter, meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekmek istedi: Peruğunu çıkardı Kendisi de meme kanseri olan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter'in, TBMM Genel Kurulu'nda peruğunu çıkartarak 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına dikkati çekmesi sonrası tüm vekiller ayakta alkışladı.

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ANKA

TBMM, İsrail gündemiyle kapalı oturumunun ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanırken, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter, gündem dışı söz aldı.

Burada, Yönter, meme kanserinde erken teşhisin önemi için belirlenen 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HPV AŞISINA DEĞİNDİ

Sağlık Bakanlığı'nın, yerel yönetimler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda farkındalığının arttırılması gerektiğini belirten Yönter, devamında HPV aşısına değinerek şöyle konuştu:

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir.



HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir. Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, Yönter, kendisinin de meme kanseri olduğunu, tedavisinin devam ettiğini belirterek, kafasındaki peruğu çıkardı.

Yönter'i, bütün milletvekilleri ayakta alkışladı