CHP’li Oğuz Kaan Salıcı: S-400’leri depoda bekletiyoruz

MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, “S-400'leri depoda bekletiyoruz. Türkiye dünyanın en büyük hurdalığına sahip” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda, S-400 konusu ön plana çıktı.

“S-400'LERİ SATIN ALDIĞIMIZ İÇİN DİPLOMATİK GERİLİMLER YAŞIYORUZ”

Soruları da yanıtlayan Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun S-400 savunma sistemiyle ilgili görüşlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan şunu ifade ediyor; Türkiye NATO'nun bir üyesi. NATO da bir savunma örgütü. Dolayısıyla NATO'ya üye olan Türkiye'nin kullanmış olduğu hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olması, NATO'ya entegre olması gerekir. AK Parti iktidarında biz S-400'leri satın aldık. S-400'leri satın aldığımız için de bazı diplomatik gerilimler yaşıyoruz.

“S-400'LERİ DEPODA BEKLETİYORUZ”

S-400'leri aldık ve onları kullanmadık. S-400'leri depoda bekletiyoruz. Onun için diyoruz ki biz; Türkiye dünyanın en büyük hurdalığına sahip. Bir sürü para verilip alınan S-400'ler kullanılmadan bekliyor.”





Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 muhalefet liderinin kendisini aday göstermesi halinde cumhurbaşkanı adayı olacağına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Masadaki 6 liderden 5'i aday gösterirse; Sayın Genel Başkan soruya oldukça açık bir yanıt vermiş. Bence onun üzerine söyleyecek bir şey yok." ifadesini kullandı.