CHP'li Oya Tekin'in galoşlu şehit ailesi ziyareti tepki topladı

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Yine CHP yine skandal...

CHP'li belediye başkanlarının attığı her adımın altından milleti rahatsız eden bir skandal çıkıyor.

Son vaka Adana'dan...

Seyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Oya Tekin, 'halkın yanındayım' izlenimi vermek için şehit ailelerini ziyarete başladı.

ŞEHİT EVİNE GALOŞLA GİRDİ

Tekin'in, Şehit Fatih Yeniay’ın ailesini ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde Tekin'in topuklu ayakkabılarını çıkartmadığı, üzerine giydiği galoşla eve girdiği görüldü.

Tekin'in bu tutumu başta sosyal medya olmak üzere büyük tepkiye neden oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YASAKLAMIŞTI

Tüm tepkilere rağmen Tekin veya Seyhan Belediyesi'nden henüz bir açıklama yapılmazken hafızalarda 2014 yılı canlandı.

2014'te partinin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2015 seçimleri kapsamında partililerle yaptığı toplantıda özelikle kadınları bu konuda uyarmıştı.

"'GALOŞ TAKAYIM ŞEKERİM' DEMEK YOK"

CHP'li kadınlara ev ziyaretlerinde galoş giyme uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu'nun "Evlere topuklu ayakkabılarla girmeyin. Ev ziyaretinde "Şekerim galoş takayım" yok. Orada yaşayan gibi eve girin." bu sözleri kamuoyuna yansımıştı.